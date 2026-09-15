Le musée en famille – A la recherche de la tête du cavalier sans tête Musée national Adrien Dubouché Limoges
vendredi 23 octobre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Le musée en famille – A la recherche de la tête du cavalier sans tête
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 10:30:00
fin : 2026-10-29 12:00:00
Date(s) :
2026-10-23 2026-10-29
Saviez-vous qu’une statue de cavalier sans tête se cache dans le musée ? Rencontrez-le puis aidez-le à retrouver sa tête en partant à la recherche d’indices qu’il a laissé de vitrines en vitrines. Vous pourrez à la fin de cette visite imaginer vous-même une nouvelle tête pour ce cavalier sur une assiette en porcelaine !
Les déguisements sont les bienvenus !
Activité réservée aux enfants de 6 à 12 ans, accompagnés d’un adulte qui participe également à l’activité. Sur inscription. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr
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English : Le musée en famille – A la recherche de la tête du cavalier sans tête
L’événement Le musée en famille – A la recherche de la tête du cavalier sans tête Limoges a été mis à jour le 2026-09-04 par Terres de Limousin
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