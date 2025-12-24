Le musée en famille Colombine au bal masqué des énergies, Musée national Adrien Dubouché Limoges
Le musée en famille Colombine au bal masqué des énergies
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Dans le cadre de l’exposition Les Énergies de la terre et de Carnaval.
Activité réservée aux enfants de 6 à 12 ans, accompagnés d’un adulte participant à l’activité.
À l’Opéra, il y a des artistes qui chantent et dans le musée, il y a des œuvres qui racontent des histoires… Venez vous en inspirer pour créer votre propre histoire en famille et inventer des personnages aux aventures exaltantes lors d’un atelier modelage d’argile !
Les déguisements sont les bienvenus ! .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr
