Le musée en famille Danse, musique… et porcelaine ! Musée national Adrien Dubouché Limoges

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Dans le cadre de l’exposition Les Énergies de la terre
En partenariat avec l’Opéra de Limoges
Activité réservée aux enfants de 6 à 12 ans, accompagnés d’un adulte participant à l’activité.
Venez libérer votre énergie créatrice lors d’un atelier autour de l’exposition Les Énergies de la terre . Vous y découvrirez des oeuvres étonnantes et prendrez part à une activité sensorielle qui mêle danse, musique et… porcelaine !
Réservation sur le site web en lien. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr
