Le musée en famille Danse, musique… et porcelaine ! Musée national Adrien Dubouché Limoges

Le musée en famille Danse, musique… et porcelaine !

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Dans le cadre de l’exposition Les Énergies de la terre

En partenariat avec l’Opéra de Limoges

Activité réservée aux enfants de 6 à 12 ans, accompagnés d’un adulte participant à l’activité.

Venez libérer votre énergie créatrice lors d’un atelier autour de l’exposition Les Énergies de la terre . Vous y découvrirez des oeuvres étonnantes et prendrez part à une activité sensorielle qui mêle danse, musique et… porcelaine !

Réservation sur le site web en lien. .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le musée en famille Danse, musique… et porcelaine !

L’événement Le musée en famille Danse, musique… et porcelaine ! Limoges a été mis à jour le 2025-12-16 par Terres de Limousin