Le musée en famille – Des coulisses à la création Musée national Adrien Dubouché Limoges

Informations pratiques

Limoges

Le musée en famille – Des coulisses à la création

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21 17:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Entre musée et Opéra, il n’y a qu’un pas ! Commencez par découvrir les coulisses de l’atelier de costumes de l’Opéra de Limoges puis rendez-vous au musée pour créer votre propre mannequin de fils et de porcelaine. En partenariat avec l’Opéra de Limoges.

– Rendez-vous à 14h à l’Opéra de Limoges

– Un temps de marche est à prévoir entre les deux structures.

Activité réservée aux enfants de 6 à 12 ans, accompagnés d’un adulte qui participe également à l’activité. Sur inscription. .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr

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English : Le musée en famille – Des coulisses à la création

L’événement Le musée en famille – Des coulisses à la création Limoges a été mis à jour le 2026-09-04 par Terres de Limousin