UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Limoges

Le musée en famille – Des coulisses à la création Musée national Adrien Dubouché Limoges

mercredi 21 octobre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges

Le musée en famille – Des coulisses à la création Musée national Adrien Dubouché Limoges

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Musée national Adrien Dubouché
Adresse
8Bis Place Winston Churchill
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
8 8 Tarif de base - plein tarif

Limoges

Le musée en famille – Des coulisses à la création

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21 17:00:00

Date(s) :
2026-10-21

Entre musée et Opéra, il n’y a qu’un pas ! Commencez par découvrir les coulisses de l’atelier de costumes de l’Opéra de Limoges puis rendez-vous au musée pour créer votre propre mannequin de fils et de porcelaine. En partenariat avec l’Opéra de Limoges.

– Rendez-vous à 14h à l’Opéra de Limoges
– Un temps de marche est à prévoir entre les deux structures.

Activité réservée aux enfants de 6 à 12 ans, accompagnés d’un adulte qui participe également à l’activité. Sur inscription.   .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06  mnad@cultival.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le musée en famille – Des coulisses à la création

L’événement Le musée en famille – Des coulisses à la création Limoges a été mis à jour le 2026-09-04 par Terres de Limousin

À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)