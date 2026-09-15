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Le musée en famille – Fabrique et décore ta carte de voeux Musée national Adrien Dubouché Limoges

samedi 26 décembre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges

Le musée en famille – Fabrique et décore ta carte de voeux Musée national Adrien Dubouché Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 26 décembre 2026
Fin
samedi 26 décembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Musée national Adrien Dubouché
Adresse
8Bis Place Winston Churchill
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
8 8 Tarif de base - plein tarif

Limoges

Le musée en famille – Fabrique et décore ta carte de voeux

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-26 14:30:00
fin : 2026-12-26 16:00:00

Date(s) :
2026-12-26 2026-12-30

Pendant les fêtes de fin d’année, les tables s’habillent de porcelaine de Limoges, mais ce ne sont pas les seules ! Au Musée national Adrien Dubouché, les cartes de vœux s’embellissent elles aussi de petits sujets en porcelaine. Après avoir levé les yeux vers de somptueux objets dans les collections, venez réaliser votre carte de vœux en famille !

Activité réservée aux enfants de 6 à 12 ans, accompagnés d’un adulte qui participe également à l’activité. Sur inscription.   .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06  mnad@cultival.fr

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English : Le musée en famille – Fabrique et décore ta carte de voeux

L’événement Le musée en famille – Fabrique et décore ta carte de voeux Limoges a été mis à jour le 2026-09-04 par Terres de Limousin

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