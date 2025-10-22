Le musée en famille Le Moyen Âge, ça déménage ! Musée national Adrien Dubouché Limoges

Le musée en famille Le Moyen Âge, ça déménage !

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Carreaux de pavement, chopes et autres réjouissances la céramique trouve aussi sa place au Moyen Âge ! Découvrez ces objets emblématiques en participant à une activité aux côtés de chevaliers, princesses et dragons, puis poursuivez votre aventure avec la création de votre propre lettrine sur une assiette en porcelaine.

Réservations conseillées sur cultival.fr. Activité réservée aux enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte participant à l’activité. Effectif 17 participants .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

