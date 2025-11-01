Le musée en famille Les aventures de la petite citrouille qui a perdu toutes ses couleurs Musée national Adrien Dubouché Limoges

Le musée en famille Les aventures de la petite citrouille qui a perdu toutes ses couleurs Musée national Adrien Dubouché Limoges samedi 1 novembre 2025.

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Halloween au musée. Au musée, une petite citrouille qui a perdu toutes ses couleurs se cache dans les réserves… et elle refuse d’en sortir ! Pour l’aider, participez à un jeu collaboratif et unissez vos forces pour retrouver les couleurs disparues. Vous terminerez cette activité avec un atelier de décoration sur porcelaine, en lui imaginant des amis de toutes les couleurs qui pourront réconforter la petite citrouille !

Réservations conseillées sur cultival.fr. Activité réservée aux enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte participant à l’activité. Effectif 20 participants .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

