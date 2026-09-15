Le musée en famille – Les aventures de la petite citrouille qui a perdu toutes ses couleurs Musée national Adrien Dubouché Limoges
jeudi 22 octobre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Le musée en famille – Les aventures de la petite citrouille qui a perdu toutes ses couleurs
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:30:00
fin : 2026-10-22 16:00:00
Date(s) :
2026-10-22 2026-10-28
Au musée, une petite citrouille qui a perdu toutes ses couleurs se cache dans les réserves… et elle refuse d’en sortir ! Pour l’aider, il vous faudra retrouver les couleurs disparues. Vous terminerez cette activité par un atelier de décoration sur porcelaine, en lui imaginant des amis de toutes les couleurs qui pourront réconforter la petite citrouille ! Les déguisements sont les bienvenus !
Activité réservée aux enfants de 6 à 12 ans, accompagnés d’un adulte qui participe également à l’activité. Sur inscription. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr
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English : Le musée en famille – Les aventures de la petite citrouille qui a perdu toutes ses couleurs
L’événement Le musée en famille – Les aventures de la petite citrouille qui a perdu toutes ses couleurs Limoges a été mis à jour le 2026-09-04 par Terres de Limousin
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