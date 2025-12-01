Le musée en famille Noël sous les étoiles Musée national Adrien Dubouché Limoges

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

2025-12-22

Découvrez le musée sous le prisme enchanté des fêtes de fin d’année ! Cheminée, sapin, flocon ou table de banquet inspirez-vous des éléments folkloriques des fêtes de Noël et décorez une assiette en porcelaine sur le thème d’une nuit d’hiver.

Réservations conseillées sur cultival.fr. Effectif 20 participants .

+33 1 42 46 92 06 mnad@cultival.fr

