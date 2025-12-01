Le musée en famille Noël sous les étoiles Musée national Adrien Dubouché Limoges
Le musée en famille Noël sous les étoiles
Musée national Adrien Dubouché
Limoges
lundi 22 décembre 2025.
Musée national Adrien Dubouché
8Bis Place Winston Churchill
Limoges
Haute-Vienne
22 décembre 2025
fin : 2025-12-22
2025-12-22
Découvrez le musée sous le prisme enchanté des fêtes de fin d’année ! Cheminée, sapin, flocon ou table de banquet inspirez-vous des éléments folkloriques des fêtes de Noël et décorez une assiette en porcelaine sur le thème d’une nuit d’hiver.
Réservations conseillées sur cultival.fr. Effectif 20 participants .
Musée national Adrien Dubouché
8Bis Place Winston Churchill
Limoges 87000
Haute-Vienne
Nouvelle-Aquitaine
+33 1 42 46 92 04
mnad@cultival.fr
