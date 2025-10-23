Le musée en famille Que le meilleur gagne version famille ! Musée national Adrien Dubouché Limoges

Le musée en famille Que le meilleur gagne version famille ! Musée national Adrien Dubouché Limoges jeudi 23 octobre 2025.

Le musée en famille Que le meilleur gagne version famille !

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Cette activité s’adresse à tous ceux qui aiment s’amuser ! Préparez-vous et venez défier d’autres familles autour de mini-jeux personnalisés aux couleurs des œuvres du musée. Ce moment convivial se poursuivra avec un atelier créatif de peinture sur porcelaine, inspiré des œuvres découvertes lors des jeux.

Réservations conseillées sur cultival.fr. Activité réservée aux enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte participant à l’activité. Effectif 20 participants .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

English : Le musée en famille Que le meilleur gagne version famille !

German : Le musée en famille Que le meilleur gagne version famille !

Italiano :

Espanol : Le musée en famille Que le meilleur gagne version famille !

L’événement Le musée en famille Que le meilleur gagne version famille ! Limoges a été mis à jour le 2025-09-20 par SPL Terres de Limousin