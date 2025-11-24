Le musée en famille Un chocolat chaud pour le Père Noël Musée national Adrien Dubouché Limoges

Le musée en famille Un chocolat chaud pour le Père Noël Musée national Adrien Dubouché Limoges lundi 24 novembre 2025.

Le musée en famille Un chocolat chaud pour le Père Noël

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24

fin : 2025-11-24

Date(s) :

2025-11-24

Noël au musée. Le Père Noël est un peu triste. Lui qui offre chaque année des cadeaux aux enfants, il n’en reçoit jamais… Les petits lutins du Père Noël ont besoin de votre aide pour y remédier ! Aidez-les à trouver des tasses dans le musée, décorez-en une pour le Père Noël, puis glissez-la sous le sapin. Grâce à vous, le Père Noël pourra boire un bon chocolat chaud pendant sa distribution de cadeaux !

Réservations conseillées sur cultival.fr. Activité réservée aux enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte participant à l’activité. Effectif 20 participants .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

English : Le musée en famille Un chocolat chaud pour le Père Noël

German : Le musée en famille Un chocolat chaud pour le Père Noël

Italiano :

Espanol : Le musée en famille Un chocolat chaud pour le Père Noël

L’événement Le musée en famille Un chocolat chaud pour le Père Noël Limoges a été mis à jour le 2025-09-24 par SPL Terres de Limousin