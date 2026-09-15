Le musée en famille – Un somptueux bonhomme de pain d’épices Musée national Adrien Dubouché Limoges
lundi 21 décembre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Le musée en famille – Un somptueux bonhomme de pain d’épices
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-21 14:30:00
fin : 2026-12-21 16:00:00
Date(s) :
2026-12-21 2026-12-23
Avez-vous déjà lu l’histoire du Petit Bonhomme de pain d’épices ? Ce dernier s’est enfuit à la sortie du four ! Retrouvez-le en retraçant cette histoire à travers les collections puis direction l’atelier pour créer vous-même votre pain d’épice… en céramique !
Activité réservée aux enfants de 6 à 12 ans, accompagnés d’un adulte qui participe également à l’activité. Sur inscription. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr
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English : Le musée en famille – Un somptueux bonhomme de pain d’épices
L’événement Le musée en famille – Un somptueux bonhomme de pain d’épices Limoges a été mis à jour le 2026-09-04 par Terres de Limousin
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