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Le musée en famille – Un somptueux bonhomme de pain d’épices Musée national Adrien Dubouché Limoges

lundi 21 décembre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges

Le musée en famille – Un somptueux bonhomme de pain d’épices Musée national Adrien Dubouché Limoges

Informations pratiques

Début
lundi 21 décembre 2026
Fin
lundi 21 décembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Musée national Adrien Dubouché
Adresse
8Bis Place Winston Churchill
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
8 8 Tarif de base - plein tarif

Limoges

Le musée en famille – Un somptueux bonhomme de pain d’épices

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-21 14:30:00
fin : 2026-12-21 16:00:00

Date(s) :
2026-12-21 2026-12-23

Avez-vous déjà lu l’histoire du Petit Bonhomme de pain d’épices ? Ce dernier s’est enfuit à la sortie du four ! Retrouvez-le en retraçant cette histoire à travers les collections puis direction l’atelier pour créer vous-même votre pain d’épice… en céramique !

Activité réservée aux enfants de 6 à 12 ans, accompagnés d’un adulte qui participe également à l’activité. Sur inscription.   .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06  mnad@cultival.fr

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English : Le musée en famille – Un somptueux bonhomme de pain d’épices

L’événement Le musée en famille – Un somptueux bonhomme de pain d’épices Limoges a été mis à jour le 2026-09-04 par Terres de Limousin

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