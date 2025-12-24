Le musée en famille Voyage au centre de la terre, Musée national Adrien Dubouché Limoges
Le musée en famille Voyage au centre de la terre, Musée national Adrien Dubouché Limoges jeudi 12 février 2026.
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12
2026-02-12 2026-04-09
Dans le cadre de l’exposition Les Énergies de la terre.
Activité réservée aux enfants de 6 à 12 ans, accompagnés d’un adulte participant à l’activité.
En référence au roman de Jules Verne Voyage au centre de la terre, participez à un jeu d’aventure pour découvrir les mystères liés aux différentes énergies de la terre. Embarquez pour un voyage au milieu des planètes, volcans et du système solaire ! .
