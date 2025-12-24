Le musée en famille Voyage au centre de la terre, Musée national Adrien Dubouché Limoges

Le musée en famille Voyage au centre de la terre

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Dans le cadre de l’exposition Les Énergies de la terre.

Activité réservée aux enfants de 6 à 12 ans, accompagnés d’un adulte participant à l’activité.

En référence au roman de Jules Verne Voyage au centre de la terre, participez à un jeu d’aventure pour découvrir les mystères liés aux différentes énergies de la terre. Embarquez pour un voyage au milieu des planètes, volcans et du système solaire ! .

