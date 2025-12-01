Le Musée Éphémère® des dinosaures Centre de Congrès Agora Aubagne

Le Musée Éphémère® des dinosaures

Du samedi 20 au dimanche 21 décembre 2025 de 10h à 18h. Centre de Congrès Agora 248 avenue des Paluds Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-20

Après avoir triomphé à Paris et dans le monde entier, les créatures du fonds des âges arrivent dans votre ville pour un événement exceptionnel.Familles

Bien plus qu’une exposition, le Musée Ephémère® est la seule production européenne qui organise de véritables live show avec des maquettes robotisées complètement autonomes.

Le Musée Ephémère® est une marque déposée, à ne confondre avec aucune autre exposition de dinosaures. Il s’agit d’un événement culturel vous plongeant dans une expérience unique, un authentique voyage de près de 70 millions d’années dans le passé, qui depuis plus de 5 ans fait l’unanimité du public français et européen.

Un spectacle de 20 Minutes mettant en scène les plus grands animatroniques d’Europe sera proposé à 11h00 -12h00 14h00 15h00 16h00 & 17h00. .

Centre de Congrès Agora 248 avenue des Paluds Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 08 08

Having triumphed in Paris and around the world, the creatures from the depths of time arrive in your city for an exceptional event.

