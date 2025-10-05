LE MUSEE EPHEMERE DES DINOSAURES – MARSEILLE CHANOT Marseille

LE MUSEE EPHEMERE DES DINOSAURES Début : 2026-02-22 à 10:00. Tarif : – euros.

LE MUSEE EPHEMERE DES DINOSAURESDu 21 au 22 février 2026. Imaginez plus de 100 dinosaures rassemblés le temps d’un week-end dans votre ville, pour la plus grande exposition jamais présentée en France… Ne l’imaginez plus, Vivez-le !Créatures animatroniques gigantesques, jeux et animations vous attendent au Musée Éphémère® pour un inoubliable moment de découverte en famille.Un spectacle mettant en scène des maquettes robotisées géantes, et librement inspiré de la production internationale « La Marche des Dinosaures » est proposé au public aux horaires suivants : 11H00-12H00-14H00-15H00-16H00 & 17H00.Le Musée Éphémère® est une marque déposée, à ne confondre avec aucune autre exposition de dinosaures, elle est la seule à se produire dans les plus grandes salles de spectacle de France & d’Europe.A noter: Accès gratuit pour les – de 2 ans (dispensés de billets) / Tarif jeunes de 2 à 12 ans inclus

MARSEILLE CHANOT ROND POINT DU PRADO 13008 Marseille 13