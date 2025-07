Le musée éphémère, exposition de dinosaures Casteljaloux

Centre d’animation de la Bartère Casteljaloux Lot-et-Garonne

Dans une ambiance totalement immersive, venez à la rencontre des géants de la Préhistoire plus de 100 créatures vous donnent RV pour un véritable voyage de plus de 70 millions d’années dans le temps.

Billetterie disponible sur place le jour de l’événement, et en pré-réservation dans les grandes surfaces et enseignes spécialisées de la région, ainsi que sur le site web www.le-musee-ephemere.com .

Centre d’animation de la Bartère Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 31 27 92

