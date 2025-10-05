Le musée éphémère Exposition de dinosaures Montbéliard

L’Axone Montbéliard Doubs

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Bien plus qu’une exposition, le Musée Ephémère® est la seule production européenne qui organise de véritables live show avec des maquettes robotisées complètement autonomes.

Après avoir triomphé à Paris et dans le monde entier, les créatures du fonds des âges arrivent dans votre ville pour un événement exceptionnel.

Le Musée Ephémère® est une marque déposée, à ne confondre avec aucune autre exposition de dinosaures. Il s’agit d’un événement culturel vous plongeant dans une expérience unique, un authentique voyage de près de 70 millions d’années dans le passé, qui depuis plus de 5 ans fait l’unanimité du public français et européen.

-Ouverture de l’exposition en continu de 10H00 à 18H00

-Horaires des spectacles 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h

-Tarif enfant de 2 à 12 ans / Tarif adultes à partir de 12 ans

-Accès gratuit jusqu’à 2 ans: dispense de billet

??Confiserie, Boissons fraîches et jouets en vente sur place: règlement par chèques ou espèces seulement. .

L’Axone Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 93 89 86

