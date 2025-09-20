Le musée fait son cinéma – Animations tout public, en continu Musée départemental de la céramique à Lezoux Lezoux

Le musée fait son cinéma – Animations tout public, en continu 20 et 21 septembre Musée départemental de la céramique à Lezoux Puy-de-Dôme

Gratuit – Tout public, en continu sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Les Journées européennes du Patrimoine mettent à l’honneur l’artiste Simon Geneste et son exposition LEZOULLYWOOD !

Lors de sa résidence, il s’est inspirés des céramiques sigillées du musée et a vu sur ces vases, non pas des motifs figés, mais des décors en mouvement… De là, a germé une question drôle et perspicace : et si les Gallo-Romains étaient les ancêtres du cinéma ?

Venez confronter cette idée originale à travers des activités ludiques pour petits et grands, en solo, en famille ou entre amis !

ANIMATIONS – Tout public, en continu sans réservation

 Dispositifs de pré-cinéma

Échelle de Jacob, lanterne magique, zootrope, praxinoscope… s’animeront grâce à vous. Venez tester ces ancêtres du cinéma. Des objets étonnants vous attendent !

 Stop motion

Devenez metteur en scène le temps d’un week-end. Toutes les séquences mises bout à bout formeront un petit film d’animation aux couleurs du musée. À vous de faire l’histoire.

 Dessins aux pochoirs

Inspirez- vous des dessins de Simon Geneste pour imaginer une fresque animée en décorant les vitres du musée. Une seule limite, votre créativité.

 Studio photo gallo-romain

Habillez-vous à la manière d’une star antique, puis prenez la pose le temps d’un shooting. Qui sait, peut-être qu’un personnage mystérieux apparaitra sur votre photo…

Les réseaux sociaux font aussi leur cinéma !

À l’occasion de ces journées, participez au jeu « Cherche et trouve » sur les pages Meta Facebook et Instagram du musée et tentez de gagner des lots en lien avec l’exposition LEZOULLYWOOD.

Musée départemental de la céramique à Lezoux 39 rue de la République 63190 Lezoux Lezoux 63190 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 73 42 42 https://musee-ceramique.puy-de-dome.fr/ https://www.facebook.com/LeMDCL63;https://www.instagram.com/musee_ceramique_lezoux/ Capitale antique de la poterie sigillée, Lezoux s’est doté d’un lieu de mémoire à la hauteur de son patrimoine archéologique. Installé dans une ancienne fabrique superbement réhabilitée, le Musée de la céramique propose une approche didactique et ludique de ce prestigieux passé.

Musée départemental de la Céramique : 39 rue de la République 63190 Lezoux Latitude : 45,82619 Longitude : 3,384563 Parking voitures, camping-cars et bus gratuits, espace extérieur pour le pique-nique, accessibilité et label pour les personnes porteuses d’un handicap.

