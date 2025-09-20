Le musée fait son cinéma – Ateliers pour réaliser vos dispositifs de pré-cinéma Musée départemental de la céramique à Lezoux Lezoux

Le musée fait son cinéma – Ateliers pour réaliser vos dispositifs de pré-cinéma 20 et 21 septembre Musée départemental de la céramique à Lezoux Puy-de-Dôme

Ateliers gratuits sur réservation

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Ces journées mettent à l’honneur l’artiste Simon Geneste et son exposition LEZOULLYWOOD !

Lors de sa résidence, il s’est inspirés des céramiques sigillées du musée et a vu sur ces vases, non pas des motifs figés, mais des décors en mouvement… De là, a germé une question drôle et perspicace : et si les Gallo-Romains étaient les ancêtres du cinéma ?

Venez confronter cette idée originale à travers des activités ludiques pour petits et grands, en solo, en famille ou entre amis !

Dans les ateliers, réalisez vos propres dispositifs de pré-cinéma et laissez opérer la magie. Des images qui s’animent, l’illusion à portée de main. Chut…, silence, ça tourne !

 Flip-book

Que diriez-vous de créer une histoire en mouvement : animaux, gladiateurs, divinités… À vous de dessiner les héros de votre flip-book et de leur donner vie page après page.

Horaires : 14 h 15, 15 h 30, 16 h 45, 18 h

Tout public dès 7 ans.

 Thaumatrope

Inspirez-vous des collections du musée pour animer deux images sur un disque de papier. Vous aurez fabriqué une illusion d’optique made in gallo-romain.

Horaires : 14 h 30, 15 h 20, 16 h 10, 17 h, 17 h 50

Tout public dès 5 ans.

 Phénakistiscope

Commencez par un motif, déclinez-le pas à pas sur une roue en laissant votre imagination guider le geste. Faites tourner le reflet dans un miroir : la céramique s’éveille.

Horaires : 14 h 15, 15 h 30, 16 h 45, 18 h

Tout public dès 7 ans.

Musée départemental de la céramique à Lezoux 39 rue de la République 63190 Lezoux Lezoux 63190 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 73 42 42 https://musee-ceramique.puy-de-dome.fr/ Capitale antique de la poterie sigillée, Lezoux s'est doté d'un lieu de mémoire à la hauteur de son patrimoine archéologique. Installé dans une ancienne fabrique superbement réhabilitée, le Musée de la céramique propose une approche didactique et ludique de ce prestigieux passé.

Musée départemental de la Céramique : 39 rue de la République 63190 Lezoux Latitude : 45,82619 Longitude : 3,384563 Parking voitures, camping-cars et bus gratuits, espace extérieur pour le pique-nique, accessibilité et label pour les personnes porteuses d’un handicap.

