Le musée Guimet fête Durga Puja Musée Guimet Paris samedi 27 septembre 2025.

Le temps d’un weekend, le musée Guimet convie ses visiteurs à la découverte de la fête de Durga Puja à travers des rendez-vous destinés à tous les publics : visites thématiques, rencontres, performance et spectacle de marionnettes

indiennes… Cette célébration spirituelle et artistique, très populaire en Inde, rappelle chaque année la victoire de la déesse Durga sur le démon Mahisha. Dans la religion hindoue, Durga est la mère de l’Univers. C’est grâce à son combat contre le démon Mahîshâsura qu’elle a pu ramener la joie et la paix aux habitants de la Terre. Depuis ce jour, Durga est vénérée par tous les Hindous.

Au programme :

PERFORMANCE

Alpona, art éphémère du Bengale.

Performances d’Urmi Basak

27 et 28 septembre à 11h30, 14h30, 15h et 15h30

En Inde et au Bengladesh, pour honorer un invité ou accueillir la déesse au cœur de la maisonnée, les femmes décorent le sol de leur demeure avec des dessins réalisés avec un mélange de farine de riz et d’eau. Au Bengale, ces dessins sont appelés alpona. Certains de leurs motifs sont spécialement dédiés à la déesse lors des festivals de la Durga Puja.

Artiste indienne qui réinterprète les motifs de la tradition du Bengale dans certaines de ses créations contemporaines, Urmi Basak présente au musée des performances éphémères inspirées des motifs consacrés à la déesse.

PARCOURS CONFERENCES

Hommage à la grande déesse

27 septembre à 11h et 15h (1h15)

L’indianiste Alexandre Astier invite les participants à découvrir la grande déesse Devî en parcourant les collections du musée. Cette figure une et multiple peut s’incarner comme épouse des dieux masculins mais aussi apparaître comme une divinité autonome, vierge et guerrière, luttant pour détruire des démons et parfois considérée comme le principe absolu suprême, le Tout.

Alexandre Astier est docteur en histoire de l’art de l’Inde ancienne et membre du Centre de recherches sur l’Extrême-Orient de l’Université Paris-Sorbonne (CREOPS). Il enseigne l’histoire de l’art de l’Inde à l’École du Louvre et l’histoire de l’hindouisme à l’Institut Catholique de Paris.

RENCONTRE LITTERAIRE

Autour de Kali Yuga avec André Velter et ses invités, dont Bartabas, Jean-Claude Perrier et Zéno Bianu

27 septembre à 16h

Salles Chine – Asie centrale

Fondée par André Velter et Sophie Nauleau, la revue Kali Yuga s’inscrit dans les pas de la mystique revue Caravanes qui a fait rêver tous les amoureux du lointain. Intitulé Kali Yuga, en référence à l’actuel 4e cycle de la cosmologie hindoue qui correspond à un âge de querelles, de conflits et de ténèbres, ce « coup de folie éditorial » réunit des voix aussi diverses que sensibles d’écrivains, de poètes et de philosophes pour « passer en revue la fin du monde ».

Accompagné de Bartabas, metteur en scène, poète et fondateur du théâtre équestre, de l’auteur Zeno Bianu et Jean-Claude Perrier, écrivain spécialiste de l’Inde, André Velter convie, le temps de la rencontre, à la découverte de la revue et des renouveaux du monde après le chaos…

SPECTACLE

Kathputli. Danses et marionnettes du Rajasthan

Compagnie Théâtre en Tête

Samedi 27 et dimanche 28 septembre à 15h (1h05)

Auditorium Jean-François Jarrige

A partir de 3 ans.

À travers des scènes de la vie quotidienne à la cour de l’empereur Akbar, ce spectacle de marionnettes invite les spectateurs à la rencontre des

personnages pittoresques (cordonniers, dompteurs d’éléphants ou charmeurs de serpents) de ce théâtre originaire du Rajasthan, un état

du nord-ouest de l’Inde.

Kathputli, Danses et Marionnettes du Rajasthan présente la particularité de mêler deux formes d’art : la danse et le théâtre de marionnettes (ce qui n’est pas l’usage dans les spectacles indiens). La danseuse, à l’avant-scène, fait le lien avec le public tout au long de la représentation. Né de la rencontre d’une metteuse en scène française et d’artistes indiens, Kathputli est un divertissement à la fois simple et sophistiqué, où danses, marionnettes et jeux de masques créent un univers aussi poétique que coloré, et qui enchantera petits et grands.

CONCERT / DJ SET

DJ Set avec Avantika

Samedi 27 septembre

De 19h30 à 23h30, ouverture de la terrasse à 19h

Au Han Rooftop, sur la terrasse du musée

Gratuit

Artiste visionnaire, DJ, productrice et chanteuse, Avantika est une pionnière enracinée dans la musique classique indienne et façonnée par ses premières années en tant que chanteuse de rock. Sa palette sonore tisse des liens entre rythmes afro-house, percussions tribales et influences indiennes mystiques et crée un pont entre les genres et les cultures.

Un weekend pour célébrer l’Inde au musée Guimet !

Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 28 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 23h30

payant

De 7 à 16 euros.

Tout public.

Musée Guimet 6, place d’Iéna 75016 Paris

Métro -> 9 : Iéna (Paris) (50m)

Bus -> 326382 : Iéna (Paris) (50m)

Vélib -> Longchamp – Place d’Iéna (75.99m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo