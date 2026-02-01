Le musée Guimet fête le Nouvel an lunaire Musée Guimet Paris

Programme :

Visite conté multisensorielle Légendes du Nouvel an lunaire

À 11h – Durée : 1h30 – Gratuit – A partir de 8 ans

Venez découvrir les légendes que l’on raconte à cette occasion, seul, accompagné ou en famille ! Cette visite est destinée en priorité aux personnes en situation de handicap visuel et à leurs proches.

Réservation

Danse du lion

À 15h et 16h – Durée : 20 min – Cour khmère

Gratuit sur présentation d’un billet d’entrée

Spectacle festif et familial, on attribue à la danse du lion le pouvoir de faire fuir les mauvais esprits et d’apporter bonheur et prospérité !

Cette année, la Danse du lion sera exécutée par Paris Lion Sport dont la troupe voyage inlassablement en Asie orientale, notamment à Hong Kong et en Malaisie, pour enrichir son répertoire et maintenir vivante une tradition séculaire.

En chevauchant le cheval de feu !

Visite guidée – À 14h15, 15h15 et 16h15 – Durée : 40 min

Gratuit sur présentation d’un billet d’entrée – Pour tous, à partir de 7 ans

Les chevaux ont été une grande passion de l’Empire du milieu. Le musée invite ses visiteurs à un parcours conté à travers les collections du musée pour y découvrir les œuvres évoquant le cheval.

Avec Justine Perrichon et Eloïse Véronési.

Première tenue du pinceau chinois autour du cheval de feu

Atelier – À 14h – Durée : 2h30 – Tarif : 35€

Réservation obligatoire sur guimet.fr

Le musée Guimet propose une initiation à l’écriture chinoise à tout ceux qui ne savent pas comment préparer leur encre et tenir leur pinceau avec l’artiste Fong Jok Wah. Chacun pourra s’exercer aux tracés essentiels de la calligraphie ou de la peinture chinoise.

Réservation

Sous le ciel étoilé de la poésie

Avec la poétesse Zhang Ruling – Récital littéraire – À 15h30

Auditorium Jean-François Jarrige – Gratuit. Réservation conseillée sur guimet.fr

La poétesse Zhang Ruling rend hommage aux poètes chinois et français réunis dans son anthologie bilingue Sous le ciel étoilé de la poésie au cours d’un récital littéraire où seront lues ou chantées les œuvres de poètes les œuvres de poètes classiques tels que Li Bai, Victor Hugo, Su Shi, Paul Verlaine, Paul Claudel, Dai Wangshu, ainsi que des poètes contemporains. L’ensemble sera accompagné de musiciens et de danseurs.

À 17 heures se tiendra une séance de vente et dédicace de Sous le ciel étoilé de la poésie, anthologie dirigée par Gao Feng et Zhang Ruling (Éditions Gallimard, 2024)

Ruling Zhang est une poétesse contemporaine franco-chinoise. Elle est diplômée de l’École Normale Supérieure de Nankin et a effectué ses études doctorales en littérature comparée à l’Université de Stanford et à l’Université de Paris. Elle est professeure invitée à l’Université de Fudan et à son alma mater. Ses poèmes sont publiés dans les revues littéraires telles que Littérature de Shanghai, Poètes de Shanghai, Galaxy. Elle publie ses recueils en version bilingue : China Red, Bleu de France, Mon âme… ta porte restée entrouverte, Soul in exile et Fantaisie des nuits froides.

Directrice artistique de cabinets d’architectes français, elle participe aux projets du Grand Théâtre National (Opéra) de Pékin, de l’aéroport international de Shanghai Pudong et du Grand Théâtre (Opéra) de Shanghai. Elle organise régulièrement des récitals de poésie et des expositions de peinture.

Réservation

Pour célébrer le passage à l’Année du Cheval de feu, le musée Guimet invite ses visiteurs à découvrir la Danse du lion, un spectacle familial dans la plus pure tradition. En complément, des visites thématiques pour tous les publics, un atelier de peinture chinoise et un récital littéraire permettront aux visiteurs d’en apprendre plus sur la culture chinoise. Rendez-vous le samedi 21 février !

Le samedi 21 février 2026

de 11h00 à 18h00

payant

Certaines animations sont payantes et sous réservation

Tout public.

