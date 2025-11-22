Le Musée hors les murs Conférence Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin Toul

Le Musée hors les murs Conférence

Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 16:30:00

fin : 2025-11-22 17:30:00

2025-11-22

Durant la période de travaux du musée d’art et d’histoire Michel Hachet, trois oeuvres majeures seront exposées à la médiathèque Les Remp’Arts. Chaque oeuvre fera l’objet d’une conférence d’une heure, ouverte à tous !

Pour cette conférence, seront présentés Deux médaillons renaissance toulois, miraculeusement retrouvés. Ils seront présentés par Vincent Lamarque, chargé de récolement des collections du Musée.

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir des chefs-d’oeuvre en dehors des murs du musée !Tout public

English :

During the renovation of the Musée d’art et d’histoire Michel Hachet, three major works will be exhibited at the Les Remp’Arts media library. Each work will be the subject of a one-hour lecture, open to all!

The lecture will feature two miraculously rediscovered Renaissance medallions from Toulon. They will be presented by Vincent Lamarque, in charge of the Museum’s collections.

Don’t miss this unique opportunity to discover masterpieces outside the museum walls!

German :

Während der Bauarbeiten im Museum für Kunst und Geschichte Michel Hachet werden drei bedeutende Werke in der Mediathek Les Remp’Arts ausgestellt. Jedes Werk wird Gegenstand eines einstündigen Vortrags sein, der für alle offen ist!

In diesem Vortrag werden zwei wundersamerweise wiedergefundene Renaissance-Medaillons aus Toulouse vorgestellt. Sie werden von Vincent Lamarque, dem Beauftragten des Museums für die Neuordnung der Sammlungen, vorgestellt.

Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, Meisterwerke außerhalb der Museumsmauern zu entdecken!

Italiano :

Durante la ristrutturazione del Museo d’Arte e Storia Michel Hachet, tre grandi opere saranno esposte nella mediateca Les Remp’Arts. Ogni opera sarà oggetto di una conferenza di un’ora, aperta a tutti!

La conferenza sarà dedicata a due medaglioni rinascimentali di Tolone miracolosamente riscoperti. Saranno presentati da Vincent Lamarque, incaricato di raccogliere le collezioni del Museo.

Non perdete questa occasione unica di scoprire capolavori al di fuori delle mura del museo!

Espanol :

Durante la renovación del Museo de Arte e Historia Michel Hachet, se expondrán tres grandes obras en la mediateca Les Remp’Arts. Cada obra será objeto de una charla de una hora, ¡abierta a todos!

La conferencia se centrará en dos medallones renacentistas de Tolón milagrosamente redescubiertos. Los presentará Vincent Lamarque, encargado de cotejar las colecciones del Museo.

No se pierda esta ocasión única de descubrir obras maestras fuera de los muros del museo

