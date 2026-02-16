Le Musée hors les murs l’aigle du 30e régiment de dragons Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin Toul

Le Musée hors les murs l’aigle du 30e régiment de dragons

Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 16:30:00

fin : 2026-04-18 17:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Durant la période de travaux du musée d’art et d’histoire Michel Hachet, trois oeuvres majeures seront exposées à la médiathèque Les Remp’Arts. Chaque oeuvre fera l’objet d’une conférence d’une heure, ouverte à tous !

Lors de l’édition d’avril, Philippe Masson, responsable du service patrimoine, présentera une relique du 1er Empire l’aigle du 30e régiment de Dragons .

Rendez-vous à la salle Pèlerin entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir des chefs-d’oeuvre en dehors des murs du musée !Tout public

0 .

Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 65 83 83 mediatheque@mairie-toul.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the renovation of the Musée d’art et d’histoire Michel Hachet, three major works will be exhibited at the Les Remp’Arts media library. Each work will be the subject of a one-hour lecture, open to all!

For the April edition, Philippe Masson, head of the heritage department, will present A relic of the 1st Empire: the eagle of the 30th Dragoon Regiment .

Meet at the Salle Pèlerin free admission (subject to availability)

Don’t miss this unique opportunity to discover masterpieces outside the museum walls!

L’événement Le Musée hors les murs l’aigle du 30e régiment de dragons Toul a été mis à jour le 2026-02-16 par MT TERRES TOULOISES