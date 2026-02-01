Le Musée hors les murs Une pirogue en Lorraine Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin Toul

Le Musée hors les murs Une pirogue en Lorraine

Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-21 16:30:00

fin : 2026-02-21 17:30:00

Date(s) :

2026-02-21

Durant la période de travaux du musée d’art et d’histoire Michel Hachet, trois oeuvres majeures seront exposées à la médiathèque Les Remp’Arts. Chaque oeuvre fera l’objet d’une conférence d’une heure, ouverte à tous !

Lors de l’édition de février, Roxane Guinard, médiatrice culturelle, présentera La pirogue monoxyle du musée.

Rendez-vous à la salle Pèlerin entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir des chefs-d’oeuvre en dehors des murs du musée !Tout public

0 .

Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 65 83 83 mediatheque@mairie-toul.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the renovation of the Musée d’art et d’histoire Michel Hachet, three major works will be exhibited at the Les Remp’Arts media library. Each work will be the subject of a one-hour lecture, open to all!

For the February edition, cultural mediator Roxane Guinard will present La pirogue monoxyle from the museum.

Meet at the Salle Pèlerin free admission (subject to availability)

Don’t miss this unique opportunity to discover masterpieces outside the museum walls!

L’événement Le Musée hors les murs Une pirogue en Lorraine Toul a été mis à jour le 2026-02-16 par MT TERRES TOULOISES