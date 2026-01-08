LE MUSÉE INTERROGATIF D’HERVÉ FISCHER Perpignan
LE MUSÉE INTERROGATIF D’HERVÉ FISCHER
3 Avenue de Grande-Bretagne Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2026-02-13 14:00:00
fin : 2026-04-18 18:00:00
2026-02-13
Àcentmètresducentredumonde une exposition engagée mêlant art, philosophie et société, pour interroger le monde contemporain et ses futurs possibles.
3 Avenue de Grande-Bretagne Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 14 35 contact@acmcm.fr
English :
Àcentmètresducentredumonde: a committed exhibition combining art, philosophy and society, to question the contemporary world and its possible futures.
