Le musée Jean-Frédéric Oberlin Waldersbach

Découvrez Jean-Fréderic Oberlin, pasteur, pédagogue, botaniste, animateur rural et défenseur des droits de l’homme. Dans ce musée il ne s’agit pas de regarder d’une manière passive un objet, une image, un cartel, mais de percevoir, d’écouter, de lire, de construire, de manipuler, de ressentir

Journées européennes du patrimoine Le musée est un lieu d'expression qui relate l'une des figures de proue de l'Alsace du 18ème siècle, Jean-Fréderic Oberlin, pasteur, pédagogue, botaniste, animateur rural et défenseur des droits de l'homme. Dans ce musée il ne s'agit pas de regarder d'une manière passive un objet, une image, un cartel, mais de percevoir, d'écouter, de lire, de construire, de manipuler, de ressentir afin de comprendre la divine complexité du pasteur de Waldersbach. Suivez le guide…les collections du Musée J.F. Oberlin n'auront plus de secrets pour vous !

Visites guidées de l’exposition, le samedi et le dimanche à 10h et à 14h. .

25 montée Oberlin Waldersbach 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 30 27 oberlin@musee-oberlin.eu

English :

Discover Jean-Fréderic Oberlin, pastor, pedagogue, botanist, rural organizer and defender of human rights. This museum is not about passively looking at an object, an image or a label, but about perceiving, listening, reading, building, manipulating and feeling

German :

Entdecken Sie Jean-Fréderic Oberlin, Pfarrer, Pädagoge, Botaniker, Landwirt und Verteidiger der Menschenrechte. In diesem Museum geht es nicht darum, ein Objekt, ein Bild oder eine Kartei passiv zu betrachten, sondern wahrzunehmen, zuzuhören, zu lesen, zu konstruieren, zu manipulieren und zu fühlen

Italiano :

Scoprite Jean-Fréderic Oberlin, pastore, insegnante, botanico, organizzatore rurale e difensore dei diritti umani. Questo museo non consiste nel guardare passivamente un oggetto, un’immagine o un’etichetta, ma nel percepire, ascoltare, leggere, costruire, manipolare e sentire

Espanol :

Descubra a Jean-Fréderic Oberlin, pastor, profesor, botánico, organizador rural y defensor de los derechos humanos. Este museo no consiste en mirar pasivamente un objeto, una imagen o una etiqueta, sino en percibir, escuchar, leer, construir, manipular y sentir

