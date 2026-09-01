Informations pratiques

Waldersbach

Le musée Jean-Frédéric Oberlin

25 montée Oberlin Waldersbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez Jean-Fréderic Oberlin, pasteur, pédagogue, botaniste, animateur rural et défenseur des droits de l’homme. Dans ce musée il ne s’agit pas de regarder d’une manière passive un objet, une image, un cartel, mais de percevoir, d’écouter, de lire, de construire, de manipuler, de ressentir

Journées européennes du patrimoine Le musée est un lieu d’expression qui relate l’une des figures de proue de l’Alsace du 18ème siècle, Jean-Fréderic Oberlin, pasteur, pédagogue, botaniste, animateur rural et défenseur des droits de l’homme. Dans ce musée il ne s’agit pas de regarder d’une manière passive un objet, une image, un cartel, mais de percevoir, d’écouter, de lire, de construire, de manipuler, de ressentir afin de comprendre la divine complexité du pasteur de Waldersbach. Suivez le guide…les collections du Musée J.F. Oberlin n’auront plus de secrets pour vous !

Visites guidées de l’exposition, le samedi et le dimanche à 10h et à 14h. .

25 montée Oberlin Waldersbach 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 30 27 oberlin@musee-oberlin.eu

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English :

Discover Jean-Fréderic Oberlin, pastor, pedagogue, botanist, rural organizer and defender of human rights. This museum is not about passively looking at an object, an image or a label, but about perceiving, listening, reading, building, manipulating and feeling

L’événement Le musée Jean-Frédéric Oberlin Waldersbach a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche