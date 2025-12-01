le musée par l’objet #3 Saint-Malo
Rue Théodore Monod Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Et si vous partiez à l’abordage ? La découverte de ce boulet ramé issu des fouilles sous-marines d’une frégate corsaire du 18e siècle vous offrira l’occasion de comprendre les stratégies d’attaque de cette époque. Et de finir sur une note cinématographique pour le plaisir du frisson. .
Rue Théodore Monod Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00
