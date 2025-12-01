le musée par l’objet #3 Saint-Malo

le musée par l’objet #3 Saint-Malo samedi 13 décembre 2025.

le musée par l’objet #3

Rue Théodore Monod Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Et si vous partiez à l’abordage ? La découverte de ce boulet ramé issu des fouilles sous-marines d’une frégate corsaire du 18e siècle vous offrira l’occasion de comprendre les stratégies d’attaque de cette époque. Et de finir sur une note cinématographique pour le plaisir du frisson. .

Rue Théodore Monod Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement le musée par l’objet #3 Saint-Malo a été mis à jour le 2025-10-01 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel