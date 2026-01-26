LE MUSEE POUR TOUS Musée archéologique départemental Jublains

LE MUSEE POUR TOUS

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Début : 2026-04-14 10:30:00

fin : 2026-04-21 11:30:00

2026-04-14

En raison de l’anniversaire des 250 ans de la découverte d’une vaste mosaïque à Jublains, un atelier en lien avec la mosaïque vous sera proposé.

Atelier jeune public moins de 6 ans

Réservation conseillée

3€/enfant, gratuit pour 2 accompagnateur.ices .

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

English :

To mark the 250th anniversary of the discovery of a vast mosaic in Jublains, we’re offering a mosaic workshop.

