LE MUSEE POUR TOUS Musée archéologique départemental Jublains

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne
Début : 2026-04-14 10:30:00
fin : 2026-04-21 11:30:00
2026-04-14
En raison de l’anniversaire des 250 ans de la découverte d’une vaste mosaïque à Jublains, un atelier en lien avec la mosaïque vous sera proposé.
Atelier jeune public moins de 6 ans
Réservation conseillée
3€/enfant, gratuit pour 2 accompagnateur.ices .
English :
To mark the 250th anniversary of the discovery of a vast mosaic in Jublains, we’re offering a mosaic workshop.
