Musée d’art et d’histoire 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne
Tout public
Petits et grands sont invités à venir dessiner autour des oeuvres de l’exposition d’André Vedel. Pas besoin d’être artiste Il ne s’agit pas d’exécuter le plus fidèlement possible l’oeuvre d’art, c’est la tentative collective qui fait oeuvre. Une visite commentée accompagnera l’atelier pour faire vivre les dessins autrement ! .
