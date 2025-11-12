« Le Musée Recopié ! » Exposition temporaire

Musée d’art et d’histoire 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 15:00:00

fin : 2025-11-12 16:30:00

Date(s) :

2025-11-12

Tout public

Petits et grands sont invités à venir dessiner autour des oeuvres de l’exposition d’André Vedel. Pas besoin d’être artiste Il ne s’agit pas d’exécuter le plus fidèlement possible l’oeuvre d’art, c’est la tentative collective qui fait oeuvre. Une visite commentée accompagnera l’atelier pour faire vivre les dessins autrement ! .

Musée d’art et d’histoire 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97

