Le musée selon la reine Museon Arlaten musée de Provence Arles

Le musée selon la reine

Dimanche 9 novembre 2025 de 10h à 12h. Museon Arlaten musée de Provence 31 Rue De la République Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-09 10:00:00

fin : 2025-11-09 12:00:00

2025-11-09

Le Museon vous propose une visite privilège , en compagnie de la 25e Reine d’Arles.

Le Museon inaugure une nouvelle formule de visite, avec Amélie Laugier, reine d’Arles.



Cette visite, en bilingue français/provençal, sera conduite par une médiatrice du musée et le règne d’Arles. Celui-ci partagera sa vision des collections du musée avec le grand public. Anecdotes, souvenirs, objets fétiches, place du musée dans leur imaginaire et dans leur famille. Une visite qui est aussi une belle occasion de faire résonner la langue provençale dans le musée.



Avec l’aide et la participation de Festiv’Arles. .

Museon Arlaten musée de Provence 31 Rue De la République Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 90 reservation.museon@departement13.fr

English :

The Museon offers you a special visit , in the company of the 25th Queen of Arles.

German :

Das Museon bietet Ihnen einen privilegierten Besuch an, bei dem Sie von der 25. Königin von Arles begleitet werden.

Italiano :

Il Museon vi offre una visita speciale in compagnia della 25ª Regina di Arles.

Espanol :

El Museon le propone una visita especial en compañía de la 25ª Reina de Arlés.

L'événement Le musée selon la reine Arles a été mis à jour le 2025-11-05