LE MUSÉE S’INVITE À L’OFFICE DE TOURISME

6 Rue de la République Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 10:30:00

fin : 2026-03-26 12:00:00

Date(s) :

2026-03-26

Avec une intervenante du Musée d’art moderne de Collioure, découvrez l’histoire des dessins du musée lors d’une courte présentation, avant de partir pour une balade dessinée dans les rues de Collioure. Apportez votre matériel carnet de croquis ou papier Canson et crayon gris. 10h30–11h présentation. 11h–12h balade dessinée.

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6 Rue de la République Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47

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English :

With a speaker from the Musée d?art moderne de Collioure, discover the history of the museum?s drawings during a short presentation, before setting off on a drawing walk through the streets of Collioure. Bring your own equipment: sketchbook or Canson paper and grey pencil. 10.30am?11am: presentation. 11am?12pm: drawing tour.

L’événement LE MUSÉE S’INVITE À L’OFFICE DE TOURISME Collioure a été mis à jour le 2026-03-16 par OT DE COLLIOURE