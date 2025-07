Le musée sort de sa réserve Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors

Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors Drôme

Début : 2025-07-15 11:00:00

fin : 2025-08-31 11:30:00

2025-07-15

30mn > 8 ans Présentation d’objets issus des réserves du musée, en lien avec la thématique de la Reconstruction.

Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 28 46 musee-resistance-vassieux@ladrome.fr

English :

30mn > 8 yrs Presentation of objects from the museum’s reserves, linked to the theme of Reconstruction.

German :

30mn > 8 Jahre Präsentation von Objekten aus den Beständen des Museums, die mit dem Thema Wiederaufbau in Verbindung stehen.

Italiano :

30mn > 8 anni Presentazione di oggetti provenienti dalle riserve del museo, legati al tema della ricostruzione.

Espanol :

30mn > 8 años Presentación de objetos de las reservas del museo, relacionados con el tema de la Reconstrucción.

