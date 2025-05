Le musée Soulages fait sa Braderie ! – avenue Victor Hugo Rodez, 18 mai 2025 07:00, Rodez.

dimanche 18 mai de 10h à 17h30

Le 18 mai 2025 Le musée Soulages refait sa Braderie !

Retour sur 10 ans de publications ou d’affiches à Prix Mini !

2014 Aldo Crommelynck / 2015 Soto / 2016 Picasso et Tant de Temps / 2018 Gutaï / 2019 Femmes années 50 / 2020 Gilles Barbier / 2021 Chaissac&Cobra / 2022 Fernand Léger et RCR Arquitectes / 2023 Les derniers Soulages /2024 Pierrette Bloch et Lucio Fontana… .

English :

sunday May 18, 10 a.m. to 5:30 p.m

German :

sonntag, 18. Mai von 10 bis 17.30 Uhr

Italiano :

domenica 18 maggio dalle 10.00 alle 17.30

Espanol :

domingo 18 de mayo de 10.00 a 17.30 h

