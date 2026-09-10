Le musée vous invite à redécouvrir deux œuvres emblématiques de ses collections, Musée du Pays d’Ussel, Ussel

Informations pratiques

Le musée vous invite à redécouvrir deux œuvres emblématiques de ses collections Dimanche 20 septembre, 13h30 Musée du Pays d’Ussel Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le musée vous invite à redécouvrir deux œuvres emblématiques de ses collections, revenues de restauration cet été : un remarquable Christ en croix anonyme du XIXe siècle et Le Reniement de saint Pierre, réalisé par les ateliers Cibille au XVIIe siècle.

Musée du Pays d’Ussel 12 Rue Michelet, 19200 Ussel, France Ussel 19200 Ussel Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555725469 https://www.ussel19.fr/musee Le musée est consacré à l’histoire, aux arts et aux traditions du pays d’Ussel, entre le plateau de Millevaches, la vallée de la Triouzoune et la haute vallée de la Dordogne.

Un musée en plusieurs parties :

– L’hôtel Bonnot de Bay est consacré aux métiers disparus ou en voie de disparition (forge, tissage, sabotier, travail de la paille, du bois) et à la vie domestique. Des tapisseries des ateliers marchois des XVIIe-XVIIIe siècles et des œuvres des « peintres-cartonniers » du XXe siècle sont présentées au fil des salles.

– Imprimerie, consacrée à l’impression lithographique et typographique, avec le matériel de l’imprimerie lithographique Dumond, spécialisée dans l’impression de partitions musicales. Des stages d’initiation à la lithographie y sont organisés tous les étés.

– Maison Moncourier-Beauregard : modeste témoin de l’habitat ussellois sous l’Ancien Régime.

– Chapelle des Pénitents : donnée à la confrérie des pénitents bleus en 1677, elle abrite les collections d’art et d’ethnographie religieuse. Entrée libre, horaires variables selon les expositions

Le musée vous invite à redécouvrir deux œuvres emblématiques de ses collections qui sont revenues de restauration cet été, un magnifique Christ en croix anonyme du XIXe siècle, et le Reniement de des…

© JF Amelot-Seilhac MPU