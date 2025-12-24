Le Muséum au fil du temps – Exposition sur les grilles du jardin du Muséum, Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-29 00:00 –

Gratuit : oui Tout public

Créé en 1810 et installé Place de la Monnaie depuis 1875, le Muséum entame sa mue ! L’exposition « Le Muséum au fil du temps » présente les principales étapes d’aménagement qui ont marqué la vie de cette vénérable institution métropolitaine et donne un aperçu de son futur. Exposition sur les grilles du jardin. Accès 24h/24.

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr https://museum.nantesmetropole.fr/



Afficher la carte du lieu Muséum d’Histoire Naturelle et trouvez le meilleur itinéraire

