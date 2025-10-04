Le Muséum des tout-petits Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-04 10:30 – 11:15

Gratuit : non de 2€50 à 6€ Réservation sur la billetterie en ligne https://billets.museum.nantesmetropole.fr ou au 02 40 41 55 00Réservation possible à partir du premier mardi de chaque mois pour le mois suivant.Le tarif comprend l’animation pour l’enfant + l’entrée pour le parent accompagnant :Enfants habitant Nantes Métropole : 3€Enfants hors Métropole : 6€Carte Blanche : 2,5€ Age maximum : 4

2 fois par mois, le Muséum propose un éveil à la galerie de zoologie à partir d’une histoire. C’est l’occasion pour les enfants âgés de 18 à 36 mois ou de 3 à 4 ans, accompagnés d’un parent, de découvrir ou redécouvrir quelques-uns des animaux présentés au Muséum.——— La balade de l’éléphant Elphie l’éléphant est d’excellente humeur aujourd’hui. Il décide d’aller se promener. Sa balade sera l’occasion de rencontrer quelques-uns de ses amis animaux.- Samedi 13 septembre à 10h30 pour les 18-36 mois——— Les oiseaux dans l’arbre Quelques oiseaux aiment faire leur nid dans les arbres à l’arrivée du printemps pour y vivre jusqu’à l’hiver suivant. Autour du livre « Le cerisier de grand-père », les enfants découvriront ou redécouvriront quelques oiseaux de la campagne et des jardins.- Samedi 4 octobre à 10h30 pour les 18-36 mois- Samedi 11 octobre à 10h30 pour les 3-4 ans——— L’histoire du pachyure qui voulait devenir grand comme l’éléphant du Muséum Le pachyure est le plus petit des mammifères présentés au muséum. Personne ne le regarde et ça le rend triste. Il entend beaucoup parler de l’éléphant que tout le monde admire. Il décide donc d’aller le rencontrer et de lui demander son secret pour être aussi grand… Les enfants vont découvrir son aventure autour d’un raconte-tapis.- Samedi 25 octobre à 10h30 pour les 18-36 mois- Samedi 25 octobre à 16h30 pour les 3-4 ans———durée : 45 min

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr https://billets.museum.nantesmetropole.fr