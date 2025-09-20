Le Muséum fête ses 150 ans Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes Nantes

Le Muséum fête ses 150 ans Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes Nantes samedi 20 septembre 2025.

Le Muséum fête ses 150 ans 20 et 21 septembre Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:45:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

LE MUSÉUM FÊTE SES 150 ANS…

ET VOUS ÊTES INVITÉS !

Deux jours pour explorer, s’émerveiller, apprendre, créer et surtout…

s’amuser ! Spectacles, concerts, ateliers, rencontres insolites,

animations pour petits et grands : le Muséum vous ouvre grand ses

portes et son jardin pour un anniversaire pas comme les autres.

Venez souffler les bougies avec nous et découvrir les trésors d’hier,

d’aujourd’hui et de demain !

Un week-end festif, gratuit et ouvert à tous !

https://museum.nantesmetropole.fr/cms/render/live/fr/sites/museum/home/au-programme/evenements/150ans.html

Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes 12 rue Voltaire 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://museum.nantesmetropole.fr/cms/render/live/fr/sites/museum/home/au-programme/evenements/150ans.html »}]

LE MUSÉUM FÊTE SES 150 ANS…

©Muséum de Nantes Métropole