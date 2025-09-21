Le Muséum fête ses 150 ans Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Le Muséum fête ses 150 ans Muséum d’Histoire Naturelle Nantes dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.Quelques ateliers sur inscriptions Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Un week-end festif, gratuit et ouvert à tous !Save the date ! A l’occasion des 150 ans du bâtiment du Muséum et des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine les 20 et 21 septembre, toute l’équipe du Muséum vous prépare un programme riche et festif, entièrement gratuit et pour tous les publics.Deux jours pour explorer, s’émerveiller, apprendre, créer et surtout… s’amuser ! Spectacles, concerts, ateliers, rencontres insolites, animations pour petits et grands : le Muséum vous ouvre grand ses portes et son jardin pour un anniversaire pas comme les autres.Venez souffler les bougies avec nous et découvrir les trésors d’hier, d’aujourd’hui et de demain !Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.Horaires d’ouverture : samedi 20 septembre de 10h à 22h dimanche 21 septembre de 10h à 18h Pratique :Situé dans le jardin, un Point Info pour répondre à vos questions sur la programmation. C’est aussi le lieu de RDV des ateliers sur inscription.

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr https://museum.nantesmetropole.fr/cms/render/live/fr/sites/museum/home/au-programme/evenements/150ans.html#