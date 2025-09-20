Le mus’hips tour Hipsheim

Le mus’hips tour Hipsheim samedi 20 septembre 2025.

2 Chemin du stade Hipsheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 18:00:00

Séance de cinéma pour les enfants « Tous en scène ».

Dégustation de plusieurs bières, menu au choix sur réservation ( Curry wurst ou knacks /frites) ( Forêt-noire ou éclaire vanille) . .

2 Chemin du stade Hipsheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 62 87 68 11

English :

Film show for children. Beer tastings. Choice of menu on reservation.

German :

Filmvorführung für Kinder. Verkostung von verschiedenen Bieren. Menüwahl auf Vorbestellung.

Italiano :

Proiezione di film per bambini. Degustazioni di birra. Menu a scelta su prenotazione.

Espanol :

Proyección de películas para niños. Degustaciones de cerveza. Elección de menú previa reserva.

