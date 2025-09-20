Le mus’hips tour Hipsheim
Le mus’hips tour Hipsheim samedi 20 septembre 2025.
Le mus’hips tour
2 Chemin du stade Hipsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-20 18:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Séance cinéma pour les enfants. Dégustations de plusieurs bières. Menu au choix sur réservation.
Séance de cinéma pour les enfants « Tous en scène ».
Dégustation de plusieurs bières, menu au choix sur réservation ( Curry wurst ou knacks /frites) ( Forêt-noire ou éclaire vanille) . .
2 Chemin du stade Hipsheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 62 87 68 11
English :
Film show for children. Beer tastings. Choice of menu on reservation.
German :
Filmvorführung für Kinder. Verkostung von verschiedenen Bieren. Menüwahl auf Vorbestellung.
Italiano :
Proiezione di film per bambini. Degustazioni di birra. Menu a scelta su prenotazione.
Espanol :
Proyección de películas para niños. Degustaciones de cerveza. Elección de menú previa reserva.
L’événement Le mus’hips tour Hipsheim a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme du Grand Ried