Le MusVerre au Forum antique de Bavay Forum Antique Bavay

Le MusVerre au Forum antique de Bavay

Forum Antique Allée Chanoine H. Bievelet Bavay Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

.

Forum Antique Allée Chanoine H. Bievelet Bavay 59570 Nord Hauts-de-France +33 3 59 73 16 16 musverre@lenord.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le MusVerre au Forum antique de Bavay Bavay a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de l’Avesnois