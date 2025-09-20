Le mystère Abgrall Office du tourisme Intercommunal – Châteaubriant

Jeu de piste régional et patrimonial – 02 40 28 20 90

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le mystère Abgrall est un jeu de piste patrimonial d’envergure régionale proposé par le comité régional de tourisme de Bretagne permettant de découvrir le patrimoine de façon ludique et immersive.

L’histoire ? Erwann Abgrall, un riche excentrique breton disparu a laissé une fortune immense. Un notaire est chargé d’effectuer la succession. Autour de recherches généalogiques, il va falloir recomposer le patchwork d’une famille bretonne éparpillée.

Document gratuit sur demande à l’office de tourisme.

Office du tourisme Intercommunal – Châteaubriant 29 Place Charles de Gaulle 44110 Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 28 20 90 https://www.tourisme-chateaubriant.fr/

Entre temps, en 1985, il change de statut et de nom en devenant Office de Tourisme. Une convention le lie à la collectivité et les deux jeunes partenaires s’accordent sur les missions attendues pour la suite de l’aventure : accueillir et informer les touristes, promouvoir le territoire, coordonner les partenaires touristiques locaux.

Puis, un nouveau chapitre s’ouvre en 2011 lorsque l’Office de Tourisme devient intercommunal. Et, parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la communauté de commune décide de réhabiliter l’ancien Hôtel des Postes, situé place Charles de Gaulle. En 2014, c’est officiel, l’Office de Tourisme Intercommunal emménage au numéro 29 ! Parking gratuit

