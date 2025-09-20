Le mystère Cléopâtre Musée de l’institut du monde arabe Paris

Le mystère Cléopâtre Musée de l’institut du monde arabe Paris samedi 20 septembre 2025.

Billetterie dédiée à venir en septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour (re)découvrir l’exposition temporaire « Le mystère Cléopâtre » !

Figure féminine emblématique, Cléopâtre fascine depuis des siècles. L’exposition de l’Institut du monde arabe explore les multiples visages de cette reine hors norme, entre histoire et légende. Cheffe d’État érudite, stratège politique, incarnation du féminisme avant l’heure, elle inspire artistes et écrivains de l’Antiquité à nos jours. De déesse vénérée à icône de la culture pop, son image n’a cessé d’évoluer, reflétant les enjeux de chaque époque. Une immersion captivante dans le destin d’une femme puissante dont le mythe, toujours vivant, ne cesse d’interroger.

Musée de l'institut du monde arabe 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris, France Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France Le musée de l'IMA invite le visiteur à la découverte du monde arabe, par-delà les idées reçues, en lui présentant toute la diversité de ses cultures, ethnies, langues, confessions, depuis ses origines jusqu'à nos jours. La muséographie privilégie un dialogue entre des œuvres et des objets appartenant à des domaines rarement mis en regard : Archéologies antique et médiévale – Art et artisanat – Ethnographie – Création contemporaine

Ce parcours sur quatre niveaux du bâtiment, du 7e au 4e étage, s’articule autour de cinq thématiques : La naissance d’une identité, Des dieux à Dieu, Déambuler dans une ville arabe, Les expressions de la beauté, Le corps, soi et l’autre. Métro : Ligne 7, Jussieu ou Ligne 10, Cardinal Lemoine. Bus : Lignes 24, 63, 67, 86, 87, 89. Vélib’ : Stations n° 5020, n°5019, n°502. Parking : 1, rue des Fossés saint Bernard, 75005 Paris.

