Le mystère de la lettre oubliée Départ devant l’Office de Tourisme Pays de Grignan Enclave des Papes Grignan

Le mystère de la lettre oubliée

Départ devant l’Office de Tourisme Pays de Grignan Enclave des Papes 12 Place du Jeu de Ballon Grignan Drôme

Un domestique de madame de Sévigné a oublié une lettre à Grignan. Mais de lettre oubliée, la Lettre devient lettre perdue. Retrouvez cette lettre et gagnez vos galons de messager de la marquise. Jeu de piste et d’énigmes.

English : The mystery of the forgotten letter

A servant of Madame de Sévigné has left a letter behind in Grignan. But from a forgotten letter, the letter becomes a lost one. Find this letter and earn your stripes as the Marquise’s messenger. A treasure hunt and puzzle game.

