Le mystère de la lettre oubliée Départ devant l’Office de Tourisme Pays de Grignan Enclave des Papes Grignan
Le mystère de la lettre oubliée Départ devant l’Office de Tourisme Pays de Grignan Enclave des Papes Grignan samedi 7 février 2026.
Le mystère de la lettre oubliée
Départ devant l’Office de Tourisme Pays de Grignan Enclave des Papes 12 Place du Jeu de Ballon Grignan Drôme
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif réduit
de 7 ans à 17 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-02-07
Un domestique de madame de Sévigné a oublié une lettre à Grignan. Mais de lettre oubliée, la Lettre devient lettre perdue. Retrouvez cette lettre et gagnez vos galons de messager de la marquise. Jeu de piste et d’énigmes.
.
Départ devant l’Office de Tourisme Pays de Grignan Enclave des Papes 12 Place du Jeu de Ballon Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : The mystery of the forgotten letter
A servant of Madame de Sévigné has left a letter behind in Grignan. But from a forgotten letter, the letter becomes a lost one. Find this letter and earn your stripes as the Marquise’s messenger. A treasure hunt and puzzle game.
L’événement Le mystère de la lettre oubliée Grignan a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes