Le mystère de la rose d’or Le village Grignan

Le village Départ devant l’Office de tourisme Grignan Drôme

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit

7 à 17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-19 20:00:00

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Mystère nocturne. On raconte que chaque année, une rose d’or fleurit dans Grignan. Mais pour que la magie puisse agir, il faut enclencher le sortilège. Venez relever le défi pour que fleurisse la rose d’or ! Jeu tous publics. Proposé par Planète Guides.

Le village Départ devant l’Office de tourisme Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com

English :

A nocturnal mystery. It’s said that every year, a golden rose blooms in Grignan. But for the magic to work, the spell must be triggered. Come and take up the challenge to make the golden rose bloom! Game for all ages. Proposed by Planète Guides.

German :

Geheimnis in der Nacht. Es wird erzählt, dass jedes Jahr eine goldene Rose in Grignan blüht. Doch damit die Magie wirken kann, muss der Zauberspruch ausgelöst werden. Stellen Sie sich der Herausforderung, um die goldene Rose zum Blühen zu bringen! Spiel für alle Altersgruppen. Angeboten von Planète Guides.

Italiano :

Un mistero notturno. Si dice che ogni anno a Grignan fiorisca una rosa d’oro. Ma perché la magia funzioni, l’incantesimo deve essere attivato. Venite a raccogliere la sfida per far sbocciare la rosa d’oro! Gioco per tutte le età. Presentato dalle Guide Planète.

Espanol :

Un misterio nocturno. Se dice que cada año florece una rosa dorada en Grignan. Pero para que la magia funcione, hay que activar el hechizo. Acepta el reto de hacer florecer la rosa dorada Juego para todas las edades. Presentado por Planète Guides.

