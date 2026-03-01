Le mystère de l’église inachevée LADEVEZE-VILLE Ladevèze-Ville

Le mystère de l’église inachevée

LADEVEZE-VILLE Club House Ladevèze-Ville Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:30:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Samedi, rendez-vous à 14h30 pour le départ de la marche sur les pas de l’histoire du club-house vers les églises, puis exposition des peintures de Penny Anderson.

Dimanche, de 10h à 18h, profitez des l’exposition installée au club-house.

Penny Anderson, se passionne depuis plusieurs année pour la peinture. Avec son œil d’architecte, elle met en couleur la nature et les bâtiments qui l’entourent. Cette exposition reflète parfaitement son amour pour son village.

.

LADEVEZE-VILLE Club House Ladevèze-Ville 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 37 43

English :

On Saturday, meet at 2.30pm for the start of the walk in the footsteps of history: from the clubhouse to the churches, followed by an exhibition of paintings by Penny Anderson.

On Sunday, from 10 a.m. to 6 p.m., enjoy the exhibition in the clubhouse.

Penny Anderson has been passionate about painting for many years. With her architectural eye, she brings color to nature and the buildings that surround her. This exhibition perfectly reflects her love for her village.

