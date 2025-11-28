LE MYSTERE DE NOEL – DEFONCE DE RIRE Clermont Ferrand

LE MYSTERE DE NOEL Début : 2025-12-23 à 16:30. Tarif : – euros.

« Attendez Père Noël ! Vous avez oublié un cadeau ! »Eh oui, le père Noël vient tout juste de partir faire sa tournée en laissant derrière lui un paquetmystérieux… Sur ce cadeau, aucun nom, aucune information, rien !Miso le lutin va donc mener l’enquête afin de retrouver à qui est destiné ce cadeau et il compte bien entendu sur les enfants pour l’aider.Un conte moderne basé sur l’imagination et la participation des enfants.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

DEFONCE DE RIRE 34 RUE SAINT DOMINIQUE 63000 Clermont Ferrand 63