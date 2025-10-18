Le mystère de Poissy Maison de Fer Poissy

Le mystère de Poissy Maison de Fer Poissy samedi 18 octobre 2025.

Début : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T18:00:00

Fin : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T18:00:00

Un crime vient d’être commis dans l’un des monuments de Poissy. Venez démasquer le coupable ! Dévoilez vos talents de détective et élucidez l’affaire comme dans le célèbre jeu d’enquête. Une manière originale de (re)découvrir les plus beaux trésors du patrimoine pisciacais et les personnages historiques liés à la ville !

En partenariat avec la Ludothèque Mobile de Poissy

Maison de Fer 2 ter allée des Glaïeuls 78300 Poissy Poissy 78300 Yvelines Île-de-France 01 39 22 54 31 La Maison de Fer a été construite à la fin du XIXe siècle selon un système de construction original de tôles embouties en métal. Cette maison de villégiature a été restaurée et reconstruite à l’identique sur les hauteurs du parc Meissonier.

Jeu d’enquête « Le mystère de Poissy »

