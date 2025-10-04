Le mystère de Poissy Médiathèque Christine-De-Pizan Poissy

Le mystère de Poissy Médiathèque Christine-De-Pizan Poissy samedi 4 octobre 2025.

Le mystère de Poissy Samedi 4 octobre, 16h00 Médiathèque Christine-De-Pizan Yvelines

Nombre limité de places disponibles

Début : 2025-10-04T16:00 – 2025-10-04T18:00

Less Médiathèques de Poissy vous proposent une animation originale : le !

Dévoilez vos talents de détective et élucidez une affaire comme dans le célèbre jeu d’enquête. Une manière originale de (re)découvrir les plus beaux trésors du patrimoine pisciacais et les personnages historiques liés à la ville.

Médiathèque Christine-De-Pizan 31 AVENUE MAURICE-BERTEAUX 78300 Poissy Poissy 78300 Yvelines Île-de-France 0130651065 http://www.mediatheque-poissy.fr

