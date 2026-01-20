Le mystère des cloches de la cathédrale Troyes

Le mystère des cloches de la cathédrale

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2026-02-07 09:30:00

fin : 2026-03-07 12:30:00

2026-02-07

Anselme, un inspecteur de police du quartier de la Cité, est chargé par les chanoines de la cathédrale de retrouver une cloche qui a mystérieusement disparue durant la nuit…

Pour aider Anselme à retrouver la cloche, les enfants devront se balader dans le cœur historique de Troyes, répondre à de petites énigmes et noter des indices affichés dans les vitrines des commerçants partenaires.



Un cadeau est offert à tous les participants et de nombreux lots sont à gagner par tirage au sort !

Bulletin de participation à retirer à l’accueil de Troyes La Champagne Tourisme, 16 rue Aristide Briand, et chez les commerçants partenaires. .

Troyes La Champagne Tourisme Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70 contact@troyeslachampagne.com

