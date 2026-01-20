Le mystère des cloches de la cathédrale Troyes
Troyes La Champagne Tourisme Troyes Aube
Début : 2026-02-07 09:30:00
fin : 2026-03-07 12:30:00
2026-02-07
Anselme, un inspecteur de police du quartier de la Cité, est chargé par les chanoines de la cathédrale de retrouver une cloche qui a mystérieusement disparue durant la nuit…
Pour aider Anselme à retrouver la cloche, les enfants devront se balader dans le cœur historique de Troyes, répondre à de petites énigmes et noter des indices affichés dans les vitrines des commerçants partenaires.
Un cadeau est offert à tous les participants et de nombreux lots sont à gagner par tirage au sort !
Bulletin de participation à retirer à l’accueil de Troyes La Champagne Tourisme, 16 rue Aristide Briand, et chez les commerçants partenaires. .
Troyes La Champagne Tourisme Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70 contact@troyeslachampagne.com
